В Новосибирске в феврале ожидаются обрушения крыш из-за снега

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Эксперты предупредили о возможных экстремальных погодных явлениях в Новосибирске в течение февраля.

В Новосибирске в течение февраля ожидаются неблагоприятные погодные условия, которые могут привести к обрушению элементов конструкций зданий, ветхих крыш и сооружений.

К такому выводу на основании многолетней статистики пришли во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС), сказано в прогнозе ведомства на неделю.

В качестве основной причины указанных происшествий эксперты называют сильные снегопады, оттепели и большое количество снега и наледи на крышах зданий. Кроме того, некачественная уборка кровель построек также может оказаться поводом для обрушения.

Подобная обстановка в течение февраля ожидается и в других российских регионах.

«Исходя из долгосрочного прогноза выпадения осадков и текущей обстановки, наибольшая вероятность возникновения таких происшествий прогнозируется на территории Приморского, Хабаровского и Красноярского краёв, Новосибирской и Иркутской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Тыва и на большей части Северо-Западного федерального округа», — сообщили в ВНИИ ГОЧС.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в мэрии Новосибирска потратят 400 миллионов рублей на технику для уборки снега.