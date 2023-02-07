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В Новосибирской области к концу недели ожидаются морозы до -31 градуса

Фото В Новосибирской области к концу недели ожидаются морозы до -31 градуса
Фото В Новосибирской области к концу недели ожидаются морозы до -31 градуса

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области в конце недели ожидаются морозы до -31 градуса.

В Новосибирской области ожидается резкое похолодание до -31 градуса мороза с 8 февраля. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Во вторник, 7 февраля, ночью температура составила -13 -18 градусов. Днем в Новосибирске ожидается -8 -13 градусов. В первой половине дня может быть небольшой снег.

В среду, 8 февраля, ночью ожидается температура до -16 -21 градуса, местами будет -26 градусов. Днем прогнозируется -11 -16 градусов.

В четверг, 9 февраля, в Новосибирске ночью ожидается -20 -25, местами морозы до -31 градуса. Днем термометры покажут -17 -22 градуса. Все три дня будет идти небольшой снег. , а местами –11-16 градусов.

Также, в городе будет наблюдаться переменная облачность, небольшой снег. Утром в отдельных районах изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица.

Ранее Сиб.фм писал о 25-градусных морозах, которые ожидаются в конце недели.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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