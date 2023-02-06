В Новосибирске в конце недели ожидаются морозы до -25 градусов

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске в конце недели ночью ожидается похолодание до -25 градусов.

В Новосибирске начало рабочей недели будет пасмурным, а ночами ожидаются морозы. Об этом свидетельствуют данные сервисов погода.

По данным сервиса "Gismeteo", на протяжении всей недели будут идти небольшие снегопады. Средняя температура днем составит -11 градусов, а ночью до -17 градусов. К выходные температура опустится днем до -16, а ночью до -25.

По данным сайта "Яндекс.Погода", неделя будет пасмурной, ожидаются снегопады. Днем обещают температуру от -10 до -13 градусов, ночью до -18, -24 градусов. В выходные температура днем составит -13 градусов, а ночью до -23.

Напомним, Новосибирск и Бердск оказались в списке российских городов с самым грязным воздухом. Кроме этого, в городе действовал режим "черного неба".

Как ранее писал Сиб.фм, синоптики опубликовали прогноз погоды на весну 2023 года в Новосибирске.