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В Новосибирской области на свалке нашли медали Великой Отечественной войны

Фото В Новосибирской области на свалке нашли медали Великой Отечественной войны
Фото В Новосибирской области на свалке нашли медали Великой Отечественной войны

Фото: Бердск-Онлайн

Под Новосибирском водитель мусоровоза обнаружил на свалке медали Великой Отечественной войны.

В Бердске водитель мусоровоза обнаружил две юбилейные медали, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне. Об этом пишет Бердск-Онлайн.

Олег Быков обнаружил медали в пятницу, 3 февраля, когда на полигоне разгружал мусор. В куче он заметил уголок красной коробки.

«Платочек с красивой каёмочкой, аккуратно связан в узелок. Внутри две медали. Одна медаль «60-лет Победы», вторая «65-лет Победы», — отметил водитель мусоровоза.

По его словам, медали лежали рядом с вещами пожилой женщины.

Быков предположил, что вещи выбрасывали после смерти женщины, а вместе с ними и медали.

«Вряд ли кто-то будет их искать, раз выбросили...», — сетует мужчина.

Вице-мэр Бердска Жанна Шурова добавила, что медали на свалке — вещь недопустимая, поэтому в скором времени они могут оказаться в городском музее.

Как ранее писал Сиб.фм, бывший моряк из Новосибирска рассказал, как стал дворником и почему детей пугают его профессией.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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