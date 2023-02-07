В Новосибирской области наказали 29 водителей за выезд на лёд

Фото: ГУ МЧС НСО

Сотрудники МЧС в Новосибирской области следят за безопасностью на льду.

В Новосибирской области 29 водителей привлекли к административной ответственности за выезд на лёд на автомобиле. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, протоколы выписали на минувшей неделе за нарушения в Ордынском и Купинском районах области.

«Крупные водоемы региона, такие как Новосибирское водохранилище, река Обь и озеро Чаны представляют особую опасность, где риск провала людей и техники достаточно высок», — сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

В МЧС добавили, что специалисты ведомства зимой активно патрулируют водоёмы, чтобы не допустить выезд автомобилей на лёд. Несмотря на это, многие водители нарушают правила, заключили в ведомстве.

«Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает граждан ни в коем случае не выезжать на лед. Выезд техники на любой водоем представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением», — прокомментировали в экстренном ведомстве.

Напомним, ранее в Новосибирске суточный марафон по заплыву в ледяной воде выиграли томичи.