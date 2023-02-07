Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирской области наказали 29 водителей за выезд на лёд

Фото В Новосибирской области наказали 29 водителей за выезд на лёд
Фото В Новосибирской области наказали 29 водителей за выезд на лёд

Фото: ГУ МЧС НСО

Сотрудники МЧС в Новосибирской области следят за безопасностью на льду.

В Новосибирской области 29 водителей привлекли к административной ответственности за выезд на лёд на автомобиле. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, протоколы выписали на минувшей неделе за нарушения в Ордынском и Купинском районах области.

«Крупные водоемы региона, такие как Новосибирское водохранилище, река Обь и озеро Чаны представляют особую опасность, где риск провала людей и техники достаточно высок», — сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

В МЧС добавили, что специалисты ведомства зимой активно патрулируют водоёмы, чтобы не допустить выезд автомобилей на лёд. Несмотря на это, многие водители нарушают правила, заключили в ведомстве.

«Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает граждан ни в коем случае не выезжать на лед. Выезд техники на любой водоем представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением», — прокомментировали в экстренном ведомстве.

Напомним, ранее в Новосибирске суточный марафон по заплыву в ледяной воде выиграли томичи.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22075
Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области
14849
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
9149
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
8539
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
7939
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России
6132
Новосибирск попал в топ-3 регионов с самой холодной погодой в феврале
6115
Новосибирский планетарий покажет в прямом эфире полёт зелёной кометы ZTF