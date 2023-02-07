В Новосибирской области насчитали 1500 медведей

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В Новосибирской области завершается учёт диких животных.

В Новосибирской области за минувший год насчитали 1500 медведей. Об этом сообщили в правительстве региона. Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области завершают работу по учёту животных в регионе.

Кроме того, на территории области насчитали 63 тысячи косуль, 14 тысяч лосей. Также специалисты проводят подсчёт кабана, дикого северного оленя, рыси, волка, лисицы, корсака, соболя и многих других зверей и птиц.

«С 2022 года для определения квот добычи наиболее ценных в хозяйственном отношении копытных животных – лося, косули, кабана – теперь допускается использование метода авиаучета, также стало допустимым использование снегоходной техники не только при затирании следов, но и при непосредственном осуществлении подсчета следов», – рассказал и.о. начальника управления по охране животного мира регионального минприроды Владимир Чёрный.

По его словам, работы проводятся в два этапа. В первый день происходит затирка следов зверей, а на следующий подсчитывают оставленные следы за последние сутки.

Напомним, сегодня Новосибирский зоопарк показал фото новорождённых медвежат Герды и Кая.