В Новосибирском зоопарке Герда родила двух медвежат

Фото: Анна Терешкова/ВК

Белая медведица из Новосибирского зоопарка родила двух детёнышей.

В Новосибирском зоопарке им. Шило у белой медведицы Герды родились два детёныша. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщила вице-мэр Анна Терешкова в своём телеграм-канале.

«Ура! У нашей Герды родились два детеныша! Прекрасный подарок новосибирцам в юбилейный год! Новосибирский зоопарк самый лучший! В нем работают самые профессиональные сотрудники!», — написала Терешкова.

Ранее посетители зоопарка предположили, что у Герды могли родиться медвежата. К такому выводу сибиряки пришли, так как вольер белых медведей оградили сигнальной лентой и перестали чистить снег.

Однако в самом зоопарке накануне не подтвердили рождение детёнышей.

Напомним, в Новосибирске прогулка белых медведей Кая и Герды под дождём попала на видео.