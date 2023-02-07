В Новосибирском зоопарке родился первый в России мраморный котёнок

Фото: Новосибирский зоопарк им. Шило

Первый в России детёныш мраморной кошки родился в зоопарке Новосибирска.

В Новосибирском зоопарке им. Шило родился мраморный котёнок — первый в России. Детёныш редкой кошки появился на свет 1 июля прошлого года, сейчас ему семь месяцев. Долгое время котёнок находился не с мамой, так как у неё пропало молоко, рассказали в зоопарке. За животным ухаживала замдиректора по науке Ольга Шило.

«В течение двух месяцев детеныш мраморной кошки постоянно был рядом с Ольгой Владимировной, где бы она ни находилась — на работе или дома. Каждый день котенок совершал небольшие путешествия в переноске. Его надо было кормить через равные промежутки времени и днем, и ночью», — рассказали в учреждении.

В зоопарке рассказали, что мраморные котята рождались последних раз в зоопарках США и Европы 30 лет назад. Теперь Новосибирский зоопарк стал единственным в России, где содержится детёныш редкой особи.

Напомним, сегодня Новосибирский зоопарк показал фото новорождённых медвежат Герды и Кая.