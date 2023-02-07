Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирском зоопарке родился первый в России мраморный котёнок

Фото В Новосибирском зоопарке родился первый в России мраморный котёнок
Фото В Новосибирском зоопарке родился первый в России мраморный котёнок

Фото: Новосибирский зоопарк им. Шило

Первый в России детёныш мраморной кошки родился в зоопарке Новосибирска.

В Новосибирском зоопарке им. Шило родился мраморный котёнок — первый в России. Детёныш редкой кошки появился на свет 1 июля прошлого года, сейчас ему семь месяцев. Долгое время котёнок находился не с мамой, так как у неё пропало молоко, рассказали в зоопарке. За животным ухаживала замдиректора по науке Ольга Шило.

«В течение двух месяцев детеныш мраморной кошки постоянно был рядом с Ольгой Владимировной, где бы она ни находилась — на работе или дома. Каждый день котенок совершал небольшие путешествия в переноске. Его надо было кормить через равные промежутки времени и днем, и ночью», — рассказали в учреждении.

В зоопарке рассказали, что мраморные котята рождались последних раз в зоопарках США и Европы 30 лет назад. Теперь Новосибирский зоопарк стал единственным в России, где содержится детёныш редкой особи.

Напомним, сегодня Новосибирский зоопарк показал фото новорождённых медвежат Герды и Кая.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22003
Опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области
14622
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
9122
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
8510
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
7925
Новосибирск попал в топ-3 самых загрязнённых городов России
6115
Новосибирск попал в топ-3 регионов с самой холодной погодой в феврале
6106
Новосибирский планетарий покажет в прямом эфире полёт зелёной кометы ZTF