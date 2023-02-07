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В Сузунском районе НСО простились с двумя погибшими в ходе СВО

Фото В Сузунском районе НСО простились с двумя погибшими в ходе СВО
Фото В Сузунском районе НСО простились с двумя погибшими в ходе СВО

Фото: Администрация Сузунского района

Двое уроженцев Сузунского района Новосибирской области погибли на спецоперации.

В Сузунском районе Новосибирской области прошли похороны двух участников спецоперации, погибших в ходе выполнения боевых задач на территории Луганской народной республики.

Уроженцу села Шигаево Евгению Исаеву было 36 лет, он работал в школьной столовой. На похоронах была бывший классный руководитель сибиряка.

«В 2003 году я выпускала очередной свой класс. Улыбчивый кареглазый парень! Мне казалось, он не знал, что такое уныние... У него были большие планы на жизнь. Из восьми выпускников 2003 года четверо являются участниками СВО», – вспомнила Татьяна Герасимова.

Ещё один уроженец Сузунского района, погибший в ходе СВО, — Алексей Гец. Сообщается, что у него была отсрочка при проведении частичной мобилизации, однако мужчина пошёл на спецоперацию добровольцем. Его наградили орденом Мужества посмертно.

Напомним, ранее были опубликованы фото 20 погибших на СВО военнослужащих из Новосибирской области.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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