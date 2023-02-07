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В зоне СВО погиб доброволец из Новосибирской области Алексей Гец

Фото В зоне СВО погиб доброволец из Новосибирской области Алексей Гец
Фото В зоне СВО погиб доброволец из Новосибирской области Алексей Гец

Фото: группа в "ВК" "Новосибирск скорбит"

Доброволец из Новосибирской области Алексей Гец погиб на спецоперации.

В зоне СВО погиб доброволец из Сузунского района Новосибирской области Алексей Гец. Об этом сообщили в "ВК" в группе "Новосибирск скорбит".

«Подвиг Алексея Александровича — пример доблести, мужества и патриотизма. Он навсегда останется в памяти земляков и в истории Сузунского района. Вечная память герою. Вечная слава!», — отметили в сообществе.

Как ранее писал Сиб.фм ,опубликованы фотографии двадцати погибших участников спецоперации из Новосибирской области.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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