Врачи и Тольятти назвали симптомы развивающейся кисты в горле

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Врачи из тольяттинской горбольницы № 5 перечислили симптомы, которые указывают на образование кисты в горле.

Врачи из тольяттинской горбольницы № 5 перечислили симптомы, которые указывают на образование кисты в горле. По словам медиков, чаще всего кисты образуются в небной миндалине после тонзиллита или заболеваний, которые затрагивают горло, пишет sovainfo.ru.

Как отмечают специалисты, следует обратить внимание на наличие следующих симптомов: сухость в горле, ощущение комка и инородного тела. Также бывают случаи, когда во время проглатывания человек чувствует непривычный дискомфорт.

При наличии всех вышеперечисленных симптомов, медики рекомендуют незамедлительно обратиться к специалисту.

Напомним, самарские врачи вернули к жизни пациента с тяжелой пневмонией.