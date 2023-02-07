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Японские ученые выявили неожиданную пользу от видеоигр для пенсионеров

Фото Японские ученые выявили неожиданную пользу от видеоигр для пенсионеров
Фото Японские ученые выявили неожиданную пользу от видеоигр для пенсионеров

Freepik, authors: simpson33

Как отмечают японские ученые, видеоигры помогают работать в режиме многозадачности пожилым людям.

Японские ученые выявили неожиданную пользу от видеоигр для пенсионеров. Согласно данным, они помогают работать в режиме многозадачности, пишет Pravda.Ru.

В исследовании приняли участие 21 человек в возрасте от 60 лет и старше. Пенсионеры периодически играли в видеоигры, после чего эксперты проводили когнитивные тесты, а также оценивали физические способности граждан. Так, исследование показало, что игроки стали лучше концентрировать внимание и одновременно выполнять несколько задач.

Кроме того, анализ анкет показал, что у некоторых людей повысилось и качество повседневной жизни. Участники эксперимента называли видеоигры умственной нагрузкой, им нравилось соревноваться друг с другом и повышать навыки.

Напомним, ученые установили, что городские пробки негативно сказываются на работе мозга.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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