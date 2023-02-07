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Как отмечают японские ученые, видеоигры помогают работать в режиме многозадачности пожилым людям.

Японские ученые выявили неожиданную пользу от видеоигр для пенсионеров. Согласно данным, они помогают работать в режиме многозадачности, пишет Pravda.Ru.

В исследовании приняли участие 21 человек в возрасте от 60 лет и старше. Пенсионеры периодически играли в видеоигры, после чего эксперты проводили когнитивные тесты, а также оценивали физические способности граждан. Так, исследование показало, что игроки стали лучше концентрировать внимание и одновременно выполнять несколько задач.

Кроме того, анализ анкет показал, что у некоторых людей повысилось и качество повседневной жизни. Участники эксперимента называли видеоигры умственной нагрузкой, им нравилось соревноваться друг с другом и повышать навыки.

Напомним, ученые установили, что городские пробки негативно сказываются на работе мозга.