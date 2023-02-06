Ученые установили, что городские пробки негативно сказываются на работе мозга

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Ученые из Университета Британской Колумбии и Университета Виктории выяснили, что продолжительное пребывание в дорожных пробках негативно сказывается на когнитивной функции мозга.

Специалисты из Университета Британской Колумбии и Университета Виктории провели эксперимент, воссоздав условия, когда человек находится в дорожной пробке. Исследование показало, что выхлопные газы, которыми при этом дышит водитель и его пассажиры, плохо влияют на мозг, пишет RuNews24.ru.

Как отмечают ученые, сильнее всего страдают отделы мозга, отвечающие за когнитивные функции и пассивные мыслительные процессы. Негативное влияние начинает сказываться уже через два часа нахождения в пробке, уточнили они.

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