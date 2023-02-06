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общество

Ученые установили, что городские пробки негативно сказываются на работе мозга

Фото Ученые установили, что городские пробки негативно сказываются на работе мозга
Фото Ученые установили, что городские пробки негативно сказываются на работе мозга

Freepik, authors: Aleksei Andreev

Ученые из Университета Британской Колумбии и Университета Виктории выяснили, что продолжительное пребывание в дорожных пробках негативно сказывается на когнитивной функции мозга.

Специалисты из Университета Британской Колумбии и Университета Виктории провели эксперимент, воссоздав условия, когда человек находится в дорожной пробке. Исследование показало, что выхлопные газы, которыми при этом дышит водитель и его пассажиры, плохо влияют на мозг, пишет RuNews24.ru.

Как отмечают ученые, сильнее всего страдают отделы мозга, отвечающие за когнитивные функции и пассивные мыслительные процессы. Негативное влияние начинает сказываться уже через два часа нахождения в пробке, уточнили они.

Напомним, ученые выяснили, действительно ли кофе бодрит по утрам.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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