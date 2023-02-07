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Жители Новосибирска просрочили кредиты на сумму в 24 миллиарда рублей

Фото Жители Новосибирска просрочили кредиты на сумму в 24 миллиарда рублей
Фото Жители Новосибирска просрочили кредиты на сумму в 24 миллиарда рублей

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области жители просрочили кредиты на сумму в 24 миллиарда рублей.

В Новосибирской области общий долговой портфель достиг 24 млрд рублей. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств.

По данным НАПКА, наибольший объем просроченной задолженности сформирован в сегменте необеспеченного потребительского кредитования — кредитные карты и кредиты наличной суммой. Средний размер долга около 130-160 тысяч рублей.

Среднее значение долговой нагрузки варьируется в пределах 25-30%. При этом среднее количество кредитов на клиента 2,3.

По словам основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, более 60% тех, кто оформляют беззалоговые кредиты не имеют сбережений.

Он подчеркнул, что именно отсутствие «подушки безопасности» вынуждает людей пропускать платежи и уходить в дефолт.

"Пользование кредитными средствами — это признанный инструмент совершения покупок, однако им нужно уметь пользоваться, чтобы избежать финансовых ям", — отметил он.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске мужчину посадили в изолятор из-за долга в 30 тысяч рублей.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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