Жительница Томска рассказала о панике после землетрясения в Турции

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Сибирячка, живущая в Турции, рассказала о своих впечатлениях от крупнейшего за последнее столетие землетрясения.

Жительница Томска, которая переехала в турецкий город Измир, рассказала, как перенесла землетрясение. По её словам, в Измире столь сильных и разрушительных толчков не было. О впечатлениях сибирячка рассказала изданию «КП-Томск»

«Страшно за свою жизнь, когда видишь такое. СМИ Измира также сообщили, что на юге от нашего города тоже были зафиксированы толчки в 3 балла, но мы их не почувствовали, даже люстры не шатались. Также передали, что в районе землетрясений объявлен четвертый уровень тревоги, это значит, что страна просит международной помощи», — рассказывает девушка.

Сегодня более 100 российских спасателей прибыли в Турцию, чтобы помочь в ликвидации последствий землетрясения, сообщили в МЧС. В зоне ЧС развернут аэромобильный госпиталь, в группировку также вошли кинологические расчеты, спасатели привезли оборудование для поисковых работ.

По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2379, раненых — до 14 483. Из-под завалов спасли более 7,8 тысяч человек.

Напомним, накануне новосибирские туристы рассказали о землетрясении в Турции.