Жительницы Новосибирской области вяжут носки для военных в зоне СВО

Фото: предоставлено Александрой Павской; Коллаж Сиб.фм

Женщины из Новосибирской области вяжут теплые носки и отправляют их в зону спецоперации.

Жительницы Краснозёрского района Новосибирской области вяжут носки для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Об этом Сиб.фм рассказала одна из основательниц волонтёрского движения рукодельниц Александра Павская.

Александра Павская из рабочего посёлка Краснозёрское, вместе с подругой Алёной Шевкопляс, собрали неравнодушных женщин Краснозёрского района, умеющих вязать, чтобы отправить кусочек тепла мобилизованным в зоне СВО. Свое волонтерское объединение женщины назвали «Мастерицы для ребят». В движении приняли участие 90 человек.

«У меня там брат двоюродный находится, с самого начала. Какой-то у меня был позыв, я делаю это из чувства долга», — рассказывает Александра.

В январе «Мастерицы для ребят» связали 300 пар шерстяных носков.

В ответ на помощь военнослужащие присылают из зоне спецоперации трогательные письма с благодарностями

«Привет, Ангел Добра! Не знаю кто ты, но если ты читаешь это письмо, значит ты из армии Ангелов, благодаря которым наша служба становится легче и приятнее. Я пишу это письмо под свет оконной свечи, с чашкой кофе. В теплой одежде... Как ты понимаешь, все вокруг нас напоминает о тебе. Вся наша служба окружена твоим добром, твоей заботой. Я один из тысячи сердец, благодарных за то, что ты в порыве самых высоких и благородных чувств даришь заботу», — сказано в письме от неизвестного военнослужащего.

Также «теплую» эстафету приняли жительницы поселка Октябрьский, и поселка Степной, и еще 8 деревень Краснозёрского района.

Все собранные посылки жительницы Краснозерского района отправляют в волонтерское объединение «ZOV 54».

Ранее Сиб.фм писал о прапорщике из Новосибирской области, который рассказал о спецоперации.