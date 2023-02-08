Биологи доказали, что яйцо появилось раньше курицы

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Биологи смогли разгадать многолетнюю загадку о том, что появилось раньше — яйцо или курица. Согласно данным исследования, первым все-таки было яйцо.

В своем исследовании биологи отметили, что появление яиц в твердой скорлупе дало толчок эволюции позвоночных, так как до этого момента им приходилось размножаться только в воде, пишет RuNews24.ru.

«С появлением яйца амниоты смогли все дальше отходить от водоемов», — объяснил бельгийский палеонтолог Коэн Штайн.

Кроме того, специалисты уточнили, что птицы не упоминались в летописи окаменелостей до середины – конца юрского периода (примерно от 165 до 150 млн лет назад). А первые яйца в скорлупе появились около 325 миллионов лет назад, что и является доказательством того, что яйцо появилось раньше курицы.

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