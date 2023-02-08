Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Биологи доказали, что яйцо появилось раньше курицы

Фото Биологи доказали, что яйцо появилось раньше курицы
Фото Биологи доказали, что яйцо появилось раньше курицы

Freepik, authors: visualspace

Биологи смогли разгадать многолетнюю загадку о том, что появилось раньше — яйцо или курица. Согласно данным исследования, первым все-таки было яйцо.

В своем исследовании биологи отметили, что появление яиц в твердой скорлупе дало толчок эволюции позвоночных, так как до этого момента им приходилось размножаться только в воде, пишет RuNews24.ru.

«С появлением яйца амниоты смогли все дальше отходить от водоемов», — объяснил бельгийский палеонтолог Коэн Штайн.

Кроме того, специалисты уточнили, что птицы не упоминались в летописи окаменелостей до середины – конца юрского периода (примерно от 165 до 150 млн лет назад). А первые яйца в скорлупе появились около 325 миллионов лет назад, что и является доказательством того, что яйцо появилось раньше курицы.

Напомним, ученые установили, что старые варианты коронавируса хранятся в телах оленей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

исследование
биолог
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16731
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
9493
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
8885
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
7364
В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»
6360
Новосибирск попал в топ-3 регионов с самой холодной погодой в феврале
5385
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов
5133
В Новосибирске электричка протаранила УАЗ в Первомайском районе