Депутат Антонов из Новосибирска рассказал о жизни мобилизованных в Нью-Йорке

Коллаж Сиб.фм: фото Ростислава Антонова

Ростислав Антонов только сейчас вернулся в Новосибирск из длительной поездки по Донбассу: в зону СВО он уехал ещё в начале января. Корреспондент Сиб.фм узнал подробности его встречи с мобилизованными в Нью-Йорке.

Когда депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов сделал пост в социальных сетях, что встретился с мобилизованными в Нью-Йорке – это вызвало много вопросов у подписчиков. Как выяснилось, так в народе называют село Новгородское.

Именно туда, где служат мобилизованные и добровольцы со всей Сибири, Ростислав Антонов отправился в начале января, чтобы доставить всё самое необходимое: печки-буржуйки, термобельё и сладости.

«Я, конечно, был не в самом Нью-Йорке, а за несколько километров от него. Это в сторону горловской трассы. Сам Нью-Йорк, или Новгородское, пока находится под контролем украинской армии. Там идут полномасштабные боевые действия, – рассказал Сиб.фм Ростислав Антонов.

– Там много новосибирских ребят, но не только. Там те, кто поехал из наших учебок: красноярские, иркутские ребята».

Как говорит новосибирский депутат, бойцы здесь находятся если не на первой, то на второй линии соприкосновения. У Ростислава Антонова были долгие разговоры с мобилизованными.

«Они рассказывали, как изменилось их отношение ко всему происходящему. Многие ехали, не зная, что здесь происходит, и с кем придётся столкнуться. Сейчас у них это понимание возникло, – говорит Ростислав. – Разговаривали с одним бойцом с «Золотой Горки», он говорит: «надо идти до победы, потому что эти, которые с той стороны, не остановятся». Он понимает, что сталкивается с абсолютным злом, поэтому нужно побеждать, тут не договоришься.... Но я бы хотел отметить, что озлобления нет: ребята спокойны, настроены на боевую работу. Иссушающей, уничтожающей ненависти я там не увидел».

Также Ростислав Антонов рассказал, что большинство мобилизованных и добровольцев держат позиции, то есть занимают уже зачищенные участки.

«Те, которые остались после штурмовых групп. Большинство столкновений идут в формате артиллерийской дуэли, то есть люди находятся под обстрелом. И характер ранений в основном идёт осколочный», —добавляет депутат.

Покидая окрестности Нью-Йорка, Ростислав Антонов был уверен, что новосибирские мобилизованные хорошо экипированы и тепло одеты. У них есть, что поесть и где отдохнуть.

«Это, конечно, не комфортное жильё, это окопная жизнь, но быт, так или иначе, обустроен, настолько, насколько это можно сделать в полевых условиях»,

— заключил Ростислав Антонов.