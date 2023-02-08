Доброволец из Новосибирской области Владимир Шталь погиб на спецоперации

Фото: Степная Нива

Доброволец из Карасукского района Новосибирской области Владимир Шталь погиб на СВО.

В зоне СВО погиб доброволец из Карасукского района Владимир Шталь. Об этом пишет газета «Степная нива».

По информации газеты, Владимир уехал на спецоперацию со словами: «Там погибают молодые мальчишки. Я разве трус?».

Его жена думала, что его мобилизовали в октябре, но на самом деле, мужчина ушел добровольцем. Родные об этом узнали только на похоронах.

Знакомые вспоминают, что Владимир всегда отличался сильным, мужественным характером и по-другому поступить он не мог.

До СВО он работал в правоохранительных органах и некоторое время жил в Германии, но позже вернулся в Россию.

У него осталась жена, дети и внуки. Его наградили орденом мужества посмертно.

Как ранее писал Сиб.фм, мобилизованный из Новосибирской области Александр Портнов погиб на спецоперации.