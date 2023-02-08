Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

Доброволец из Новосибирской области Владимир Шталь погиб на спецоперации

Фото Доброволец из Новосибирской области Владимир Шталь погиб на спецоперации
Фото Доброволец из Новосибирской области Владимир Шталь погиб на спецоперации

Фото: Степная Нива

Доброволец из Карасукского района Новосибирской области Владимир Шталь погиб на СВО.

В зоне СВО погиб доброволец из Карасукского района Владимир Шталь. Об этом пишет газета «Степная нива».

По информации газеты, Владимир уехал на спецоперацию со словами: «Там погибают молодые мальчишки. Я разве трус?».

Его жена думала, что его мобилизовали в октябре, но на самом деле, мужчина ушел добровольцем. Родные об этом узнали только на похоронах.

Знакомые вспоминают, что Владимир всегда отличался сильным, мужественным характером и по-другому поступить он не мог.

До СВО он работал в правоохранительных органах и некоторое время жил в Германии, но позже вернулся в Россию.

У него осталась жена, дети и внуки. Его наградили орденом мужества посмертно.

Как ранее писал Сиб.фм, мобилизованный из Новосибирской области Александр Портнов погиб на спецоперации.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16320
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
9375
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
8779
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
7239
В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»
6321
Новосибирск попал в топ-3 регионов с самой холодной погодой в феврале
5083
В Новосибирске электричка протаранила УАЗ в Первомайском районе
4434
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов