Доброволец из Новосибирской области Владимир Шталь погиб на спецоперации

Фото: Степная Нива
Доброволец из Карасукского района Новосибирской области Владимир Шталь погиб на СВО.
В зоне СВО погиб доброволец из Карасукского района Владимир Шталь. Об этом пишет газета «Степная нива».
По информации газеты, Владимир уехал на спецоперацию со словами: «Там погибают молодые мальчишки. Я разве трус?».
Его жена думала, что его мобилизовали в октябре, но на самом деле, мужчина ушел добровольцем. Родные об этом узнали только на похоронах.
Знакомые вспоминают, что Владимир всегда отличался сильным, мужественным характером и по-другому поступить он не мог.
До СВО он работал в правоохранительных органах и некоторое время жил в Германии, но позже вернулся в Россию.
У него осталась жена, дети и внуки. Его наградили орденом мужества посмертно.
Как ранее писал Сиб.фм, мобилизованный из Новосибирской области Александр Портнов погиб на спецоперации.
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