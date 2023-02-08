Мобилизованный из Новосибирской области Александр Портнов погиб на спецоперации

Фото: паблик в "ВК" "Город Обь Онлайн"

Мобилизованный из города Оби Новосибирской области погиб в зоне СВО.

На спецоперации погиб 42-летний мобилизованный Александр Портнов из города Оби. Об этом сообщили в паблике "ВК" "Город Обь Онлайн".

Как уточнили в сообществе, до СВО Александр служил на Северном Кавказе. На спецоперации был замкомандира взвода роты управления мотострелкового полка.

25 января при выполнении боевой задачи в районе города Кременная в ЛНР погиб от смертельного ранения. Его посмертного наградили Орденом Мужества.

Александра похоронили 7 февраля. У него остались жена и семилетняя дочь.

Как ранее писал Сиб.фм, многодетный отец из Новосибирской области Пётр Леонов погиб на руках брата в зоне СВО.