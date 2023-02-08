Двое забайкальцев похитили собаку и съели ее для «очищения»

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Два жителя Забайкальского края похитили собаку из будки, после чего убили ее и съели.
Двое пьяных жителей Краснокаменска похитили беспородную собаку из будки на территории автомобильного кооператива, после чего убили её и съели. Данный факт зафиксировала камера видеонаблюдения с ближайшей автозаправочной станций, пишет zabnews.
В прокуратуре Забайкалья сообщают, что страшный инцидент произошел в мае прошлого года. Своими действиями мужчины нанесли вред хозяйке кооператива в размере 3000 рублей. Обвиняемые объяснили свой поступок необходимостью «очиститься» для улучшения здоровья.
Суд Краснокаменска приговорил одного из мужчин к 1 году и 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года. Второй подозреваемый находится в розыске.
Напомним, в Новосибирской области спасают щенка с двумя огнестрельными ранениями.
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