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общество

Двое забайкальцев похитили собаку и съели ее для «очищения»

Фото Двое забайкальцев похитили собаку и съели ее для «очищения»
Фото Двое забайкальцев похитили собаку и съели ее для «очищения»

Freepik, authors: fortise

Два жителя Забайкальского края похитили собаку из будки, после чего убили ее и съели.

Двое пьяных жителей Краснокаменска похитили беспородную собаку из будки на территории автомобильного кооператива, после чего убили её и съели. Данный факт зафиксировала камера видеонаблюдения с ближайшей автозаправочной станций, пишет zabnews.

В прокуратуре Забайкалья сообщают, что страшный инцидент произошел в мае прошлого года. Своими действиями мужчины нанесли вред хозяйке кооператива в размере 3000 рублей. Обвиняемые объяснили свой поступок необходимостью «очиститься» для улучшения здоровья.

Суд Краснокаменска приговорил одного из мужчин к 1 году и 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года. Второй подозреваемый находится в розыске.

Напомним, в Новосибирской области спасают щенка с двумя огнестрельными ранениями.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

убийство
собака
кража
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