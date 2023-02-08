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КХЛ попросила фанатов ХК «Сибирь» не переиначивать гимн России

Фото КХЛ попросила фанатов ХК «Сибирь» не переиначивать гимн России
Фото КХЛ попросила фанатов ХК «Сибирь» не переиначивать гимн России

Фото: ХК «Сибирь»

В КХЛ усмотрели осквернение российского гимна фанатами ХК «Сибирь».

Континентальная хоккейная лига обратилась к руководству новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» с требованием пресечь скандирование кричалки «Славься, Сибирь!», так как это является осквернением гимна России. Об этом сообщило издание «Спорт-экспресс», ссылаясь на источник в КХЛ.

В КХЛ заявили о большом количестве жалоб на болельщиков «Сибири» во время исполнения гимна. Однако не сообщается, от кого они поступают, пишет издание.

Между тем, скандирование фразы «Славься, Сибирь!» во время исполнения гимна стало давней традицией новосибирских болельщиков.

Ранее ХК «Сибирь» проиграл матч против челябинского «Трактора» в рамках регулярного Чемпионата КХЛ. Игра прошла на домашней площадке сибиряков во вторник, 7 февраля. Несмотря на поражение, по итогам прошедшего матча «Сибирь» первая среди команд Восточной конференции вышла в плей-офф Чемпионата КХЛ.

Напомним, ранее «Сибирь» обыграла «Адмирал» в овертайме.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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