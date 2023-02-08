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Многодетный отец из Новосибирской области погиб в ходе СВО

Фото Многодетный отец из Новосибирской области погиб в ходе СВО
Фото Многодетный отец из Новосибирской области погиб в ходе СВО

Фото: «Новосибирск скорбит»/ВК

У многодетного отца из Новосибирской области была возможность отказаться от службы, однако он записался в ряды добровольцев.

В ходе выполнения задач специальной военной операции погиб доброволец Михаил Лобанов из Краснозёрского района Новосибирской области. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава района Оксана Семёнова.

Михаил Лобанов был многодетным отцом. Семёнова отметила, что он имел право на отказ от службы, однако решил принять участие в СВО в качестве добровольца в сентябре прошлого года. О гибели сибиряка стало известно накануне, 7 февраля.

Родился сибиряк в селе Веселовское. После армии устроился в совхоз, где работал трактористом.

У Михаила остались жена и три дочери.

Напомним, ранее священник из Новосибирска Дамаскин погиб в ходе СВО.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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