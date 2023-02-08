Пропавший в Новосибирске 17-летний Руслан Епанчинцев подросток оставил два сообщения

Фото: Лиза Алерт Новосибирской области
В Новосибирске 8 дней ищут 17-летнего подростка, который перед исчезновением оставил два сообщения.
В Новосибирске пропал 17-летний парень Руслан Епанчинцев. Он не выходит на связь с 31 января. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».
Руслан учится учится в колледже и в день пропажи должен был вернуться домой после занятий.
«Вечером в день пропажи он перестал брать трубку телефона. Не вернулся домой. Единственное, что получили родные – два сообщения о том, что скоро будет», — рассказала «МК в Новосибирске» представитель отряда Алеся Яблонских.
Сейчас у несовершеннолетнего отключен телефон. Его родные не знают, куда он мог уйти. Год назад он также около суток не выходил на связь с семьей.
Как ранее писал Сиб.фм, стали известны подробности поисков погибшей бабушки в Новосибирской области.
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