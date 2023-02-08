Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Народный фронт поможет предпринимателям Новосибирской области с единым налоговым счетом

Фото Народный фронт поможет предпринимателям Новосибирской области с единым налоговым счетом
Фото Народный фронт поможет предпринимателям Новосибирской области с единым налоговым счетом

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Предприниматели Новосибирской области смогут обратиться в Народный фронт по вопросам единого налогового счета.

В Новосибирской области предприниматели могут обратиться в Народный фронт по проблемам с единым налоговым счетом. Об этом сообщили в официальном паблике «Народный фронт | Новосибирская область» во Вконтакте.

В большинстве регионов люди не могут получить разъяснения по начислениям, появившимся в результате неизвестной задолженности. Народный фронт совместно с Федеральной налоговой службой, создали в каждом регионе единые информационные центры, чтобы помочь гражданам, которые столкнулись с проблемами вызванными изменениями системы единой уплаты налогов.

Разобраться в вопросах единого налогового счета и защитить права бизнеса помогут специальные центры информирования, созданные Народным фронтом совместно с Федеральной налоговой службой.

Если в Федеральной налоговой службе не удалось получить ответы на интересующие вопросы, новосибирские предприниматели могут обратиться в региональный исполком Народного фронта.

Для этого необходимо отправить обращение на электронную почту 54region@onf.ru, также с Народным фронтом можно связаться через личные сообщения в социальных сетях или обратиться лично по адресу: ул. Серебренниковская, д. 2, тел. 35-41-51. Все обращения будут разобраны с участием Федеральной налоговой службы.

Ранее Сиб.фм рассказывал об экс-сотруднике налоговой, который оформил незаконный бизнес на мать и друга.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Мария Токарева
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16320
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
9375
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
8779
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
7239
В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»
6321
Новосибирск попал в топ-3 регионов с самой холодной погодой в феврале
5083
В Новосибирске электричка протаранила УАЗ в Первомайском районе
4434
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов