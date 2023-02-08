Народный фронт поможет предпринимателям Новосибирской области с единым налоговым счетом

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Предприниматели Новосибирской области смогут обратиться в Народный фронт по вопросам единого налогового счета.

В Новосибирской области предприниматели могут обратиться в Народный фронт по проблемам с единым налоговым счетом. Об этом сообщили в официальном паблике «Народный фронт | Новосибирская область» во Вконтакте.

В большинстве регионов люди не могут получить разъяснения по начислениям, появившимся в результате неизвестной задолженности. Народный фронт совместно с Федеральной налоговой службой, создали в каждом регионе единые информационные центры, чтобы помочь гражданам, которые столкнулись с проблемами вызванными изменениями системы единой уплаты налогов.

Разобраться в вопросах единого налогового счета и защитить права бизнеса помогут специальные центры информирования, созданные Народным фронтом совместно с Федеральной налоговой службой.

Если в Федеральной налоговой службе не удалось получить ответы на интересующие вопросы, новосибирские предприниматели могут обратиться в региональный исполком Народного фронта.

Для этого необходимо отправить обращение на электронную почту 54region@onf.ru, также с Народным фронтом можно связаться через личные сообщения в социальных сетях или обратиться лично по адресу: ул. Серебренниковская, д. 2, тел. 35-41-51. Все обращения будут разобраны с участием Федеральной налоговой службы.

Ранее Сиб.фм рассказывал об экс-сотруднике налоговой, который оформил незаконный бизнес на мать и друга.