Назван самый криминальный район Новосибирска

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В полиции раскрыли статистику преступлений в разных районах Новосибирска.

Самым криминальным районом Новосибирска по итогам 2022 года стал Ленинский. Об этом сообщает «Прецедент» со ссылкой на статистику ГУ МВД России по региону. За минувший год в Ленинском районе совершили больше 5 тысяч преступлений. На втором месте Октябрьский, где произошло 4 тысячи правонарушений.

Самыми спокойными в полиции назвали Первомайский и Железнодорожный районы — там за год совершено меньше всего преступлений.

Всего за 2022 года в Новосибирске зафиксировали более 30 тысяч преступлений. Около 6,5 тысяч из них относятся к тяжкой и особо тяжкой категориям. В сравнеии с аналогичным периодом 2021 года раскрываемость повысилась на 6,6%, уточнили в полиции.

Отдельно в МВД сообщили, что около 14 тысяч из всех совершённых преступлений — кражи. Кроме того, в Новосибирске за минувший год зарегистрировано 7,5 тысяч преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Напомним, ранее житель Новосибирска убил соседку и сжёг её дом.