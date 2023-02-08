Названы самые популярные страны, где россияне покупают недвижимость

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Согласно данным экспертов, больше всего заграничного жилья россияне в прошлом году купили в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

По оценкам агентства по продаже элитной недвижимости Intermark Real Estate, в список наиболее востребованных стран для покупки недвижимости у россиян в 2022 году вошли Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Таиланд, Великобритания и Индонезия. Следом идут Франция, Италия, Кипр, Черногория и Португалия, сообщает NEWS.ru.

«В целом можно сказать, что наибольшим спросом пользуется недвижимость в тех странах, которые доступны для россиян прямыми перелетами, где не были введены санкции и существует возможность релокации», — рассказала партнер агентства Ирина Мошева.

Что касается популярных стран типа Грузии, Казахстана и Аргентины, то они в топ-продаж не вошли, отметила аналитик.

В свою очередь основатель компании по зарубежной недвижимости Nev Real Estate Екатерина Никитина добавила, что Казахстан многие рассматривают как перевалочный пункт, а Аргентина находится слишком далеко от России, ее рынок еще плохо изучен россиянами. В топ популярных направлений компании также вошли ОАЭ, Турция, Таиланд, Бали, Гренада и Кипр.

Напомним, новосибирский аналитик сравнил рост цен на недвижимость со ставками по депозитам.