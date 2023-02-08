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Новосибирск стал аутсайдером по переходу на проектное финансирование

Фото Новосибирск стал аутсайдером по переходу на проектное финансирование
Фото Новосибирск стал аутсайдером по переходу на проектное финансирование

Фото: Максим Николаев

В России 93% всех жилых проектов реализуется по схеме проектного финансирования с использованием эскроу счетов.

По данным ДОМ.РФ на начало января 2023 года, 92% жилых проектов реализуется с эскроу счетами и 8% предусматривают уплату взносов в компенсационный фонд. В Новосибирской области это соотношение 90% к 10%, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«Поскольку наш регион входит в ТОП-10 по суммарному объёму строительных заделов, то и по суммарной площади проектов, продающихся по старой схеме область занимает 6 место в когорте отстающих. В отдельных регионах СФО доля проектов, которые предполагают взносы в компенсационный фонд выше, в Кемеровской области-12%, а в Кузбассе -17%, но их абсолютная величина в 3,5-5 раз меньше, чем в Новосибирске», — сказал Николаев.

С января 2021 года объём строительства без счетов эскроу уменьшился в Новосибирской области в 3 раза с 1 млн. до 315 тысяч квадратных метров, отметил эксперт. Кроме того, в Новосибирске высокая доля домов строится через ЖСК. В остальных регионах ЖСК применяются в большей степени для достройки проблемных объектов. В Новосибирске большая часть домов, возводящихся жилищно-строительными кооперативами, проблемными не являются, но редко вводятся в заявленные сроки, заключил Сергей Николаев.

Напомним, в Новосибирске снизились инвестиции в малогабаритное жильё.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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