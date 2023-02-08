Опубликован прогноз погоды на март 2023 года в Новосибирске

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Синоптики обещают теплый март 2023 года в Новосибирске.

Из данных сервисов погоды, в марте в Новосибирске ожидается теплая погода без скачков температур.

Так, по информации "Яндекс.Погоды" температура в начале марта будет держать от -5, до -9 градусов. Во второй половине месяца температура поднимется до +4 градусов.

По данным сервиса "Gismeteo" март начнется с температуры в -6 градусов, затем потеплеет до -3. Ночами будет опускаться до -11. Теплее всего, сервис обещает, 12 и 13 марта, в эти дни ожидается температура около 0 днём и до -3 градусов ночью. Кроме этого, ожидаются частые осадки.

Сервис "weather.rambler" показывает подобные температурные значения. Температура в течение месяца будет варьироваться от +1 до -8 градусов.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске в конце февраля ожидаются морозы до -30 градусов.