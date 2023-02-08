В Новосибирске в конце февраля ожидаются морозы до -30 градусов

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске ожидаются морозы -30 градусов в конце февраля.

В конце февраля в Новосибирске ожидаются сильные морозы. Об этом сообщил начальник департамента мэрии по чрезвычайным ситуациям Сергей Куценко.

Он сообщил, что в первой декаде февраля синоптики прогнозируют умеренную температуру. Днем -9,-14 градусов, а ночью -12,-17, местами -27 градусов.

Во второй декаде днём температура воздуха в Новосибирске прогреется до -12 градусов, ночью ожидаются от -15 до -20 градусов, местами до -25.

Ночью в третьей декаде февраля столбик термометра будет показывать -15, -20 градусов, а в отдельные дни температура достигнет -25, -30 градусов. Днём будет -7, -12, местами -17 градусов. Также в этот период синоптики обещают порывистый ветер и метели.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске ожидается потепление до +18 градусов.