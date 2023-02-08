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Опубликованы 12 фото новорождённых детёнышей в Новосибирском зоопарке

Фото Опубликованы 12 фото новорождённых детёнышей в Новосибирском зоопарке
Фото Опубликованы 12 фото новорождённых детёнышей в Новосибирском зоопарке

Фото: зоопарк имени Р. Шило

Новосибирский зоопарк в последние две недели регулярно радует своих подписчиков фотографиями новорождённых детёнышей редких видов животных – и это говорит об очередном бэби-буме.

Фото Опубликованы 12 фото новорождённых детёнышей в Новосибирском зоопарке 2

Фото Опубликованы 12 фото новорождённых детёнышей в Новосибирском зоопарке 3

Череду бэби-бума в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило открывает первый в России мраморный котёнок. Он появился на свет 1 июля прошлого года, но совсем скоро его мать не смогла выкармливать детёныша. За животным ухаживала замдиректора по науке Ольга Шило.

Фото Опубликованы 12 фото новорождённых детёнышей в Новосибирском зоопарке 4

А вот в семье ленивцев – полная гармония. Как они живут в Новосибирском зоопарке, запечатлели сотрудники на видео. Четырёхмесячная Милена ещё сидит в материнской сумке, но уже отбирает еду у родителя.

Фото Опубликованы 12 фото новорождённых детёнышей в Новосибирском зоопарке 5

Ещё сегодня стало известно, что 22 декабря пополнение произошло в семье медоедов. При этом сами сотрудники узнали о детёныше не сразу. Только сейчас они заметили, что мать переезжает с малышом из домика в домик.

Фото Опубликованы 12 фото новорождённых детёнышей в Новосибирском зоопарке 6

Последнюю неделю посетители также разгадывали беременность белой медведицы Герды. Сначала сотрудники зоопарка не хотели говорить, но потом сообщили журналистам, что в семье косолапой пары родилась двойня. Остальные семейные тайны обитателей Новосибирского зоопарка - вы узнаете из материала «МК в Новосибирске».

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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