Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество спорт

Первый матч на новом ЛДС в Новосибирске пройдёт 21 февраля

Фото Первый матч на новом ЛДС в Новосибирске пройдёт 21 февраля
Фото Первый матч на новом ЛДС в Новосибирске пройдёт 21 февраля

Фото: правительство НСО

В Новосибирске на новом ЛДС пройдёт первая игра 21 февраля.

Первый матч на новой ледовой арене в Новосибирске пройдёт 21 февраля. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил министр спорта региона Сергей Ахапов. Выступления приурочат ко Дню защитника Отечества.

«Сейчас в качестве тестового мероприятия решено провести его на новой «Сибирь-Арене». В связи с этим, количество участников и зрителей будет ограничено до трех тысяч человек. Вход на мероприятие будет по бесплатным пригласительным билетам. Которые, в первую очередь, будут предоставлены членам семей военнослужащих и участников турнира», — рассказал министр.

Как пишет «Коммерсант», участвовать в тестовых матчах будут представители силовых структур. Среди них сотрудники МВД, ФСБ, прокуратуры.

Ранее Сиб.фм писал, что на «Сибирь-Арене» приступили к работам по подготовке к заливке ледового поля. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области. Процесс начался с покраски технологической плиты основной арены, которая будет служить основанием ледового корта.

Напомним, в Новосибирске начали осмотр и приёмку нового ЛДС.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16731
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
9493
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
8885
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
7364
В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»
6360
Новосибирск попал в топ-3 регионов с самой холодной погодой в феврале
5385
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов
5133
В Новосибирске электричка протаранила УАЗ в Первомайском районе