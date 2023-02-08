Первый матч на новом ЛДС в Новосибирске пройдёт 21 февраля

Фото: правительство НСО

В Новосибирске на новом ЛДС пройдёт первая игра 21 февраля.

Первый матч на новой ледовой арене в Новосибирске пройдёт 21 февраля. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил министр спорта региона Сергей Ахапов. Выступления приурочат ко Дню защитника Отечества.

«Сейчас в качестве тестового мероприятия решено провести его на новой «Сибирь-Арене». В связи с этим, количество участников и зрителей будет ограничено до трех тысяч человек. Вход на мероприятие будет по бесплатным пригласительным билетам. Которые, в первую очередь, будут предоставлены членам семей военнослужащих и участников турнира», — рассказал министр.

Как пишет «Коммерсант», участвовать в тестовых матчах будут представители силовых структур. Среди них сотрудники МВД, ФСБ, прокуратуры.

Ранее Сиб.фм писал, что на «Сибирь-Арене» приступили к работам по подготовке к заливке ледового поля. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области. Процесс начался с покраски технологической плиты основной арены, которая будет служить основанием ледового корта.

Напомним, в Новосибирске начали осмотр и приёмку нового ЛДС.