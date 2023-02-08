Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

Под Новосибирском депутата обвинили в избиении двух парней

Фото Под Новосибирском депутата обвинили в избиении двух парней
Фото Под Новосибирском депутата обвинили в избиении двух парней

Скриншот: YouTube

В Новосибирской области молодые люди, устроившие дрифт, пострадали от нападения местного депутата.

Двое молодых людей обвинили депутата из Колыванского района Новосибирской области в избиении. Об этом сообщил блогер Алексей Астафьев, опубликовавший видео конфликта на своём YouTube-канале.

Один из молодых людей заявил, что он с приятелем снимал видео, как они устроили дрифт в районе заправки. После того, как парни сделали несколько кругов, из здания вышел человек и быстро направился к ним.

«Мужчина буквально сходу влетел коленом мне в дверь, и не успел я ничего понять, как кулак полетел уже мне в лицо. Сопровождалось все угрозами и кучей мата», — рассказал участник конфликта.

Молодые люди заявили, что попросили возместить нанесённый ущерб добровольно и без привлечения полиции. Однако на это депутат якобы обвинил их в вымогательстве и решил написать заявление. Сами пострадавшие также обратились в полицию. Правоохранительные органы начали проверу.

Напомним, ранее в Новосибирске мужчины избили шестиклассника возле школы.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16532
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
9436
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
8840
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
7315
В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»
6343
Новосибирск попал в топ-3 регионов с самой холодной погодой в феврале
5113
В Новосибирске электричка протаранила УАЗ в Первомайском районе
5061
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов