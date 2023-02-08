Под Новосибирском депутата обвинили в избиении двух парней

Скриншот: YouTube

В Новосибирской области молодые люди, устроившие дрифт, пострадали от нападения местного депутата.

Двое молодых людей обвинили депутата из Колыванского района Новосибирской области в избиении. Об этом сообщил блогер Алексей Астафьев, опубликовавший видео конфликта на своём YouTube-канале.

Один из молодых людей заявил, что он с приятелем снимал видео, как они устроили дрифт в районе заправки. После того, как парни сделали несколько кругов, из здания вышел человек и быстро направился к ним.

«Мужчина буквально сходу влетел коленом мне в дверь, и не успел я ничего понять, как кулак полетел уже мне в лицо. Сопровождалось все угрозами и кучей мата», — рассказал участник конфликта.

Молодые люди заявили, что попросили возместить нанесённый ущерб добровольно и без привлечения полиции. Однако на это депутат якобы обвинил их в вымогательстве и решил написать заявление. Сами пострадавшие также обратились в полицию. Правоохранительные органы начали проверу.

Напомним, ранее в Новосибирске мужчины избили шестиклассника возле школы.