Под Новосибирском до суда дошло дело нелегального торговца оружием

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Новосибирской области будут судить за 42 эпизода сбыта и переделки оружия в боевое.

В Новосибирской области будут судить жителя Черепаново, которого обвиняют в продаже оружия, переделанного из охолощённого в боевое. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в прокуратуре региона.

Следствие установило, что 46-летний мужчина переделывал в боевое сигнальное и охолощённое оружие. Работы сибиряк проводил самостоятельно при помощи слесарного оборудования. Затем изготовленные модели обвиняемый сбывал на чёрном рынке.

Всего у обвинения есть доказательства участия мужчины в 42 преступных эпизодах. В отношении него возбуждено дело по статьям 222 и 223 УК РФ, жителю Черепаново грозит до шести лет колонии.

Материалы дела передали в Черепановский районный суд Новосибирской области.

Напомним, ранее в Новосибирске дело 8 организаторов подпольного казино дошло до суда.