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общество

Прокурор запросил 23 года колонии для экс-губернатора Хабаровского края Фургала

Фото Прокурор запросил 23 года колонии для экс-губернатора Хабаровского края Фургала
Фото Прокурор запросил 23 года колонии для экс-губернатора Хабаровского края Фургала

Фото пресс-служба Басманного суда

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала просят приговорить к 23 года тюрьмы.

Прокурор просит приговорить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам колонии по обвинению в организации заказных убийств бизнесменов. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее присяжные признали Фургала виновным по трем эпизодам заказных убийств конкурентов. Кроме того, экс-губернатора признали виновным в незаконном приобретении оружия.

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали 10 июля 2020 года. Ему вменяется организация покушения на убийство амурского предпринимателя Александра Смольского и организация убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также незаконный оборот оружия. Свою вину Фургал отрицает.

Напомним, в Хабаровском крае проходили массовые акции протеста из-за уголовного дела в отношении Сергея Фургала.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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