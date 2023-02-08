Психолог назвал наиболее действенный способ борьбы со стрессом

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По словам психолога Анатолия Некрасова, нужно переключиться на что-то другое.

Психолог, писатель и специалист по работе со стрессовыми ситуациями Анатолий Некрасов назвал наиболее действенный способ борьбы со стрессом. По его словам, нужно переключиться на что-то другое, пишет Pravda.Ru.

«Есть много способов быстро переключиться на что-то другое. Если вы дома, и вам позвонили, сообщили что-то неприятное, то на 5 минут зайдите в ванную, примите контрастный душ — и сразу уйдёт стрессовое напряжение», — рекомендует психолог.

Некрасов отметил, что некоторые люди используют крепкое словцо. Однако он против матерных слов в лексиконе, хотя в критической ситуации они действительно могут снять напряжение.

Кроме того, эксперт назвал неподходящие способы снять стресс. По его словам, не следует кидаться к холодильнику и пить алкоголь. Лучше следите за собой и делайте что-нибудь, подытожил он.

Напомним, психолог рассказала, как избавиться от постоянного чувства ревности.