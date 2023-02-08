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общество

Психолог объяснила, почему сложно уйти из абьюзивных отношений

Фото Психолог объяснила, почему сложно уйти из абьюзивных отношений
Фото Психолог объяснила, почему сложно уйти из абьюзивных отношений

Freepik, authors: Liubomyr Vorona

По словам психолога Анны Любушкиной, выбраться из абьюзивных отношений бывает сложно из-за «петли зависимости».

Психолог, травмотерапевт, специалист по системному консультированию и системным расстановкам, автор ВК-проекта «Встречи с Душой» Анна Любушкина объяснила, почему сложно уйти из абьюзивных отношений. По ее словам, выбраться из таких отношений сложно из-за «петли зависимости», пишет ФАН.

«Так называемую ”петлю зависимости” еще называют “петлей абьюза”. Явление характеризуется тем, что агрессор не уничтожает жертву до конца, но и не отпускает ее», — объяснила Любушкина.

Специалист отметила, что поведение партнера-абьюзера ориентировано на удержание своего партнера рядом в максимально угнетенном и зависимом состоянии. А когда напряжение жертвы достигает пика, агрессор успокаивается и переходит в стадию примирения, чтобы вернуть жертву.

Психолог добавила, понять самому, что происходит достаточно сложно, поэтому лучше обратиться к помощи извне.

Напомним, психолог назвал наиболее действенный способ борьбы со стрессом.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

психолог
отношения
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