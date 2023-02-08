Стриптизерша из Новосибирска рассказала, что происходит в комнатах для привата

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Новосибирская стриптизёрша раскрыла секрет приватных танцев.

Приватные танцы для стриптизёрш — основной источник заработка. Об этом Сиб.фм рассказала новосибирская танцовщица Карина. По её словам, в месяц представительница её профессии в среднем зарабатывают от 100 тысяч рублей. Большая часть дохода — так называемый приват, когда гость заказывает танец с девушкой или двумя в отдельной комнате.

«Если приват стоит тысячу, мне с этого привата заплатят половину. За смену в клубе, танцовщица может заработать от 20 тысяч и выше, как я в первый день», — вспоминает девушка

По словам Карины, приват длится пять минут или три песни.

«Потом приходит администратор и спрашивает: будете продлевать? Если гость соглашается, то ты танцуешь дальше. Ты подсаживаешься близко, но не навязывая себя», — объяснила танцовщица.

При этом в комнате запрещено говорить о семье или работе. Однако поддерживать беседу необходимо, особенно, если гость обеспеченный, говорит девушка. Кроме того, недопустим телесный контакт с гостем. Любая интимная связь с гостем заведения наказывается увольнением, предупредила Карина.

Подробнее о работе стриптизёрш в Новосибирске можно прочитать в материале Сиб.фм.