Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Стриптизерша из Новосибирска рассказала, что происходит в комнатах для привата

Фото Стриптизерша из Новосибирска рассказала, что происходит в комнатах для привата
Фото Стриптизерша из Новосибирска рассказала, что происходит в комнатах для привата

Фото: Pixabay.com

Новосибирская стриптизёрша раскрыла секрет приватных танцев.

Приватные танцы для стриптизёрш — основной источник заработка. Об этом Сиб.фм рассказала новосибирская танцовщица Карина. По её словам, в месяц представительница её профессии в среднем зарабатывают от 100 тысяч рублей. Большая часть дохода — так называемый приват, когда гость заказывает танец с девушкой или двумя в отдельной комнате.

«Если приват стоит тысячу, мне с этого привата заплатят половину. За смену в клубе, танцовщица может заработать от 20 тысяч и выше, как я в первый день», — вспоминает девушка

По словам Карины, приват длится пять минут или три песни.

«Потом приходит администратор и спрашивает: будете продлевать? Если гость соглашается, то ты танцуешь дальше. Ты подсаживаешься близко, но не навязывая себя», — объяснила танцовщица.

При этом в комнате запрещено говорить о семье или работе. Однако поддерживать беседу необходимо, особенно, если гость обеспеченный, говорит девушка. Кроме того, недопустим телесный контакт с гостем. Любая интимная связь с гостем заведения наказывается увольнением, предупредила Карина.

Подробнее о работе стриптизёрш в Новосибирске можно прочитать в материале Сиб.фм.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16985
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
9534
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
8927
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
7400
В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»
6377
Новосибирск попал в топ-3 регионов с самой холодной погодой в феврале
5593
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов
5155
В Новосибирске электричка протаранила УАЗ в Первомайском районе