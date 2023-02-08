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общество

Стриптизерша из Новосибирска рассказала о табу во время привата

Фото Стриптизерша из Новосибирска рассказала о табу во время привата
Фото Стриптизерша из Новосибирска рассказала о табу во время привата

Фото: Pixabay.com

Новосибирская стриптизёрша Карина рассказала о правилах поведения во время приватного танца.

Стриптизёршам во время приватного танца в комнате запрещено говорить о семье или работе. Однако поддерживать беседу необходимо, особенно, если гость обеспеченный, рассказала Сиб.фм новосибирская танцовщица Карина.

Кроме того, недопустим телесный контакт с гостем. Любая интимная связь с гостем заведения наказывается увольнением, предупредила Карина.

Девушка отметила, что приватные танцы для представительниц профессии — основной источник заработка. При среднем заработке в 100 тысяч рублей в месяц большую часть составляет именно провождение времени с гостем «один на один».

«Если приват стоит тысячу, мне с этого привата заплатят половину. За смену в клубе, танцовщица может заработать от 20 тысяч и выше, как я в первый день», — вспоминает девушка

По словам Карины, приват длится пять минут или три песни.

«Потом приходит администратор и спрашивает: будете продлевать? Если гость соглашается, то ты танцуешь дальше. Ты подсаживаешься близко, но не навязывая себя», — объяснила танцовщица.

Подробнее о работе стриптизёрш в Новосибирске можно прочитать в материале Сиб.фм.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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