Сургутские кардиологи спасли жизнь 17-летней школьницы с редким пороком сердца

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В сургутском кардиодиспансере провели уникальную операцию по спасению жизни 17-летней пациентки с аномалией Эбштейна.

В сургутском Окружном кардиодиспансере кардиологи совместно со специалистами из Санкт-Петербурга спасли жизнь 17-летней пациентки с редким врожденным пороком сердца – аномалией Эбштейна, пишет ugra-news.

«Впервые наши врачи под руководством Рубена Мовсесяна провели радикальную операцию — конусную реконструкцию — при аномалии Эбштейна!», — поделились в кардиоцентре.

Сургутский кардиодиспансер стал первой региональной клиникой, где провели подобную операцию.

«Кардиохирург Алексей Бродский в будущем планирует внедрить методику в практику и проводить ее самостоятельно, без помощи федеральных экспертов», — добавили в медучреждении.

Напомним, самарские врачи вернули к жизни пациента с тяжелой пневмонией.