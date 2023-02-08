Сургутские кардиологи спасли жизнь 17-летней школьницы с редким пороком сердца

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В сургутском кардиодиспансере провели уникальную операцию по спасению жизни 17-летней пациентки с аномалией Эбштейна.
В сургутском Окружном кардиодиспансере кардиологи совместно со специалистами из Санкт-Петербурга спасли жизнь 17-летней пациентки с редким врожденным пороком сердца – аномалией Эбштейна, пишет ugra-news.
«Впервые наши врачи под руководством Рубена Мовсесяна провели радикальную операцию — конусную реконструкцию — при аномалии Эбштейна!», — поделились в кардиоцентре.
Сургутский кардиодиспансер стал первой региональной клиникой, где провели подобную операцию.
«Кардиохирург Алексей Бродский в будущем планирует внедрить методику в практику и проводить ее самостоятельно, без помощи федеральных экспертов», — добавили в медучреждении.
Напомним, самарские врачи вернули к жизни пациента с тяжелой пневмонией.
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