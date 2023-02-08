Терапевт Чиркова рассказала о самом тяжелом блюде для пищеварения

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По словам терапевта Ольги Чирковой, речь идет о жирном или жареном мясе.
Самым тяжелым блюдом для пищеварительного тракта считается жирное или жареное мясо. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова. По ее словам, жирная пища дольше находится в желудке и провоцирует гнилостные процессы.
«Самое тяжелое блюдо — это мясо, потому что на его расщепление требуется много энергии. Пища надолго задержится в желудке, начнутся гнилостные процессы, станут вырабатываться токсины, с которыми организму придётся бороться», — пояснила терапевт.
Чиркова добавила, что желудочно-кишечный тракт также перегружают салаты с большим количеством различных продуктов, особенно заправленные майонезом.
Напомним, терапевт назвал сигналы организма, которые нельзя игнорировать.
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