Терапевт Чиркова рассказала о самом тяжелом блюде для пищеварения

По словам терапевта Ольги Чирковой, речь идет о жирном или жареном мясе.

Самым тяжелым блюдом для пищеварительного тракта считается жирное или жареное мясо. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова. По ее словам, жирная пища дольше находится в желудке и провоцирует гнилостные процессы.

«Самое тяжелое блюдо — это мясо, потому что на его расщепление требуется много энергии. Пища надолго задержится в желудке, начнутся гнилостные процессы, станут вырабатываться токсины, с которыми организму придётся бороться», — пояснила терапевт.