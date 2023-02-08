Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Терапевт Чиркова рассказала о самом тяжелом блюде для пищеварения

Фото Терапевт Чиркова рассказала о самом тяжелом блюде для пищеварения
Фото Терапевт Чиркова рассказала о самом тяжелом блюде для пищеварения

Freepik, authors: ljubaphoto

По словам терапевта Ольги Чирковой, речь идет о жирном или жареном мясе.

Самым тяжелым блюдом для пищеварительного тракта считается жирное или жареное мясо. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова. По ее словам, жирная пища дольше находится в желудке и провоцирует гнилостные процессы.

«Самое тяжелое блюдо — это мясо, потому что на его расщепление требуется много энергии. Пища надолго задержится в желудке, начнутся гнилостные процессы, станут вырабатываться токсины, с которыми организму придётся бороться», — пояснила терапевт.

Чиркова добавила, что желудочно-кишечный тракт также перегружают салаты с большим количеством различных продуктов, особенно заправленные майонезом.

Напомним, терапевт назвал сигналы организма, которые нельзя игнорировать.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

еда
врач
опасность
мясо
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16532
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
9436
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
8840
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
7315
В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»
6343
Новосибирск попал в топ-3 регионов с самой холодной погодой в феврале
5113
В Новосибирске электричка протаранила УАЗ в Первомайском районе
5061
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов