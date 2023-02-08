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общество

Терапевт Доржиев настаивает на отказе от самолечения при хронических заболеваниях

Фото Терапевт Доржиев настаивает на отказе от самолечения при хронических заболеваниях
Фото Терапевт Доржиев настаивает на отказе от самолечения при хронических заболеваниях

Freepik, authors: fizkes

По словам терапевта Зандана Доржиева, самолечение и смена лекарств по совету друзей может привести к летальному исходу.

Врач-терапевт Магаданской поликлиники №2 Зандан Доржиев настаивает на отказе от самолечения при хронических заболеваниях. По его словам, самостоятельное лечение и смена лекарств по совету друзей может привести к летальному исходу, пишет Pravda.Ru.

«К сожалению, данная привычка очень распространена, она смертельно опасна. Лекарства не делятся на "хорошие" и "плохие", они подбираются индивидуально с учётом именно вашего организма», — объяснил Доржиев.

Терапевт отметил, что при назначении лекарств учитывается их взаимодействие с другими препаратами. Кроме того, людям, страдающим от одного заболевания, часто назначают абсолютно разные лекарства, потому что только лечащий врач знает, какой препарат является оптимальным для пациента, заключил он.

Напомним, терапевт назвала главное отличие мигрени от головной боли.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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