В Новосибирске 10 летний мальчик застрял в дереве возле Оперного театра

Фото: МАСС

В Новосибирске мальчик застрял между деревом возле НОВАТа.

Во вторник, 7 февраля, сотрудникам МАСС поступил сигнал с просьбой помочь ребенку, который застрял в дереве возле Оперного театра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации спасателей, 10-летний мальчик гулял со своей семьей в парке НОВАТа и решил залезть на дерево. В какой то момент нога застряла между двумя стволами.

"Оперативно прибывшие по указанному адресу спасатели с помощью гидравлики отжали стволы деревьев и освободили ногу ребёнка", — сообщили в МАСС.

Также они отметили, что медицинская помощь школьнику не потребовалась.

Как ранее писал Сиб.фм, житель Новосибирска застрял в сугробе в Октябрьском районе во время выгула собаки и обморозил ноги. По информации спасателей, он был пьян.