В Новосибирске для участников «Лыжни России» запустят дополнительную электричку

Фото: Дениса Винокурова / Сиб.фм
Для участников «Лыжни России» запустят специальную электричку в Новосибирске.
Для участников Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», в Новосибирске запустят специальную электричку. Об этом сообщили на сайте мэрии Новосибирска.
Новосибирск готовится встречать XLI открытые Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России». В самом масштабном зимнем физкультурно-спортивном мероприятии традиционно принимают участие большое количество спортсменов. Чтобы обеспечить для каждого из спортсменов транспортную доступность, в Новосибирске организуют дополнительный электропоезд.
«Принятые меры в плане обеспечения транспортной доступности должны положительно сказаться на численности участников», – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
В субботу, 11 февраля в 8.58 электропоезд отправляется со станции «Новосибирск-Восточный» со всеми остановками и прибывает на станцию «Сеятель» в 10.00.
Как отметила Анна Терешкова, пассажиров, прибывших на электропоезде, будут встречать автобусы, которые доставят их до места проведения гонок. Автобусы также будут служить пунктами обогрева. Эти же автобусы доставят участников к обратному электропоезду.
Обратно электропоезд отправится со станции «Сеятель» в 14.30 и прибудет на станцию «Новосибирск-Восточный» в 15.09.
Сиб.фм уже сообщал о том, что "Лыжня России" пройдет в Новосибирске 11 февраля.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают