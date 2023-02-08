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В Новосибирске для участников «Лыжни России» запустят дополнительную электричку

Фото В Новосибирске для участников «Лыжни России» запустят дополнительную электричку
Фото В Новосибирске для участников «Лыжни России» запустят дополнительную электричку

Фото: Дениса Винокурова / Сиб.фм

Для участников «Лыжни России» запустят специальную электричку в Новосибирске.

Для участников Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», в Новосибирске запустят специальную электричку. Об этом сообщили на сайте мэрии Новосибирска.

Новосибирск готовится встречать XLI открытые Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России». В самом масштабном зимнем физкультурно-спортивном мероприятии традиционно принимают участие большое количество спортсменов. Чтобы обеспечить для каждого из спортсменов транспортную доступность, в Новосибирске организуют дополнительный электропоезд.

«Принятые меры в плане обеспечения транспортной доступности должны положительно сказаться на численности участников», – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В субботу, 11 февраля в 8.58 электропоезд отправляется со станции «Новосибирск-Восточный» со всеми остановками и прибывает на станцию «Сеятель» в 10.00.

Как отметила Анна Терешкова, пассажиров, прибывших на электропоезде, будут встречать автобусы, которые доставят их до места проведения гонок. Автобусы также будут служить пунктами обогрева. Эти же автобусы доставят участников к обратному электропоезду.

Обратно электропоезд отправится со станции «Сеятель» в 14.30 и прибудет на станцию «Новосибирск-Восточный» в 15.09.

Сиб.фм уже сообщал о том, что "Лыжня России" пройдет в Новосибирске 11 февраля.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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