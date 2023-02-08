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В Новосибирске курсанты НВВКУ провели ночные прыжки с парашютом

Фото В Новосибирске курсанты НВВКУ провели ночные прыжки с парашютом
Фото В Новосибирске курсанты НВВКУ провели ночные прыжки с парашютом

Фото: structure.mil.ru

Новосибирские курсанты НВВКУ провели ночные прыжки с парашютом.

Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища выполнили ночные прыжки с парашютом в Новосибирской области. Об этом сообщили на сайте Министерства обороны РФ.

Более 100 военнослужащих учебного центра подготовки младших специалистов разведки и курсантов Новосибирского высшего военного командного училища, выполнили прыжки с парашютом в Новосибирской области.

"Военнослужащие и курсанты совершили десантирование из вертолета Ми-8 на парашютных системах Д-10 с высоты 800 метров. Перед выполнением прыжков они отработали методику приземления, провели проверку купола парашюта, а также прошли соответствующий инструктаж и обязательный медицинский осмотр", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Как правило, занятия по парашютно-десантной подготовке проходят как в ночное, так и дневное время.

За время подготовки, курсантами учебного центра будет совершено около 1000 прыжков с парашютом. Обучение парашютно-десантной подготовке продлится до конца апреля 2023 года.

Ранее Сиб.фм писал о новосибирских разработчиках, создавших накидки-невидимки для участников спецоперации.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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