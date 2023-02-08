В Новосибирске опубликованы вакансии с зарплатой до 160 тысяч рублей в феврале

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Новосибирске эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий февраля 2023 года.
Сервис Работа.ру составил топ-5 вакансий февраля в Новосибирске с зарплатой от 100 тысяч рублей. Больше всего может получить специалист по организации строительных работ. Такому сотруднику готовы платить до 160 тысяч в месяц. При этом вакансия предусматривает вахтовый метод.
Сотрудник также должен заниматься расстановкой персонала по участкам, заказом спецтехники и ведением отчетности. Среди требований — строительное образование, опыт в аналогичной должности от года.
Также в Новосибирске в феврале искали картогрофа в центр беспилотных технологий. Специалисту обещают 150 тысяч в месяц за создание топографических планов на основе аэросъемки. Работать можно как из офиса, так и удаленно.
Руководителю отдела трейд-маркетинга готовы платить от 120 тысяч рублей. В обязанности входит планирование бюджета, сбор информации о конкурентах на рынке, проведение тендеров на производство наружной рекламы и оформление торговых точек и другие.
Кандидат на должность должен иметь высшее экономическое образование и управленческие навыки.
Также аналитики Работы.ру включили в топ-5 вакансию механизатора с зарплатой до 120 тысяч в месяц. У соискателя должно быть удостоверение тракториста-машиниста категории B, C, D, E, F. Предоставляется корпоративное жилье и транспорт до работы.
Web-разработчику в феврале готовы платить до 100 тысяч рублей. Специалисту предстоит разрабатывать и дорабатывать сайты, работать с различными CMS и фреймворками.
Как ранее писал Сиб.фм, за 2022 год зарплаты врачей в Новосибирской области в среднем выросли на 7% и составили 54,8 тысячи рублей.
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