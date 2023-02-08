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В Новосибирске произошло массовое ДТП с грузовиком на Бугринском мосту

Фото В Новосибирске произошло массовое ДТП с грузовиком на Бугринском мосту
Фото В Новосибирске произошло массовое ДТП с грузовиком на Бугринском мосту

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Три иномарки и грузовик столкнулись на Бугринском мосту в Новосибирске.

В Новосибирске произошла массовая авария с участием грузовика на Бугринском мосту. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».

ДТП произошло утром 8 февраля на переправе. Столкнулись грузовик MAN, универсал Toyota Opa, субкомпактвэн Toyota Raum и седан Ноndа Сiviс Fеriо.

По словам очевидцев, большегруз развернуло, а легковые авто получили повреждения. Авария привела к значительному затору на участке дороги. О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее в Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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