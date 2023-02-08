Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске разгорелся скандал в школе из-за колпачка от ручки

Фото В Новосибирске разгорелся скандал в школе из-за колпачка от ручки
Фото В Новосибирске разгорелся скандал в школе из-за колпачка от ручки

Фото: Pixabay.com

Мать новосибирского школьника написала заявление обратилась к директору из-за кражи колпачка от ручки.

В одной из школ Советского района произошёл скандал из-за кражи колпачка от ручки. Об этом сообщило издание «Вести Новосибирск» со ссылкой на мать ученика.

По словам сибирячки, 4 февраля классный руководитель обвинила 11-летнего мальчика в краже колпачка в форме авокадо с её стола. Однако мать заверяет, что ребёнок не виноват — в его рюкзаке не нашли ручку.

«Да, поведение у него не очень: вертится, крутится, разговаривает на уроках. Обычный живой мальчик. Успеваемость у сына хорошая. Сначала меня склоняли перевести ребенка в другую школу, ведь якобы в новом коллективе он будет лучше себя вести. Потом классный руководитель заставляла меня написать заявление о переводе сына на заочное обучение», — рассказала женщина журналистам.

Мать обвинённого в краже ученика считает, что учитель придирается к нему ещё с конца прошлого года, а случай с колпачком стал последней каплей. Мать обзвонила родителей других школьников, и те подтвердили, что в рюкзаке ее сына не нашли краденных вещей. С самими учителем поговорить не удалось, она бросила трубку, утверждает мать.

История с колпачком окончательно вывела женщину из себя. Она отправилась в школу и попыталась найти классного руководителя, но педагога уже не было в кабинете. Учительница ответила на телефонный звонок, но сказала, что у нее кончились уроки и положила трубку. Тогда мама начала обзванивать других родителей. Остальные ученики подтвердили, что у Матвея ничего не нашли.

Женщина написала заявление и обратилась к директору школы за разъяснениями, пишет издание.

Напомним, ранее в Новосибирске мужчины избили шестиклассника возле школы.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16731
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
9493
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
8885
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
7364
В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»
6360
Новосибирск попал в топ-3 регионов с самой холодной погодой в феврале
5385
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов
5133
В Новосибирске электричка протаранила УАЗ в Первомайском районе