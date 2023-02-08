В Новосибирске разгорелся скандал в школе из-за колпачка от ручки

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Мать новосибирского школьника написала заявление обратилась к директору из-за кражи колпачка от ручки.

В одной из школ Советского района произошёл скандал из-за кражи колпачка от ручки. Об этом сообщило издание «Вести Новосибирск» со ссылкой на мать ученика.

По словам сибирячки, 4 февраля классный руководитель обвинила 11-летнего мальчика в краже колпачка в форме авокадо с её стола. Однако мать заверяет, что ребёнок не виноват — в его рюкзаке не нашли ручку.

«Да, поведение у него не очень: вертится, крутится, разговаривает на уроках. Обычный живой мальчик. Успеваемость у сына хорошая. Сначала меня склоняли перевести ребенка в другую школу, ведь якобы в новом коллективе он будет лучше себя вести. Потом классный руководитель заставляла меня написать заявление о переводе сына на заочное обучение», — рассказала женщина журналистам.

Мать обвинённого в краже ученика считает, что учитель придирается к нему ещё с конца прошлого года, а случай с колпачком стал последней каплей. Мать обзвонила родителей других школьников, и те подтвердили, что в рюкзаке ее сына не нашли краденных вещей. С самими учителем поговорить не удалось, она бросила трубку, утверждает мать.

История с колпачком окончательно вывела женщину из себя. Она отправилась в школу и попыталась найти классного руководителя, но педагога уже не было в кабинете. Учительница ответила на телефонный звонок, но сказала, что у нее кончились уроки и положила трубку. Тогда мама начала обзванивать других родителей. Остальные ученики подтвердили, что у Матвея ничего не нашли.

Женщина написала заявление и обратилась к директору школы за разъяснениями, пишет издание.

Напомним, ранее в Новосибирске мужчины избили шестиклассника возле школы.