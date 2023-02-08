В Новосибирске с ноября ищут женщину с нарушениями речи

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»
В Новосибирске ищут 49-летнюю женщину, пропавшую в ноябре.
В Новосибирске без вести пропала 49-летня Галина Хасенко. Об этом сообщили в группе «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте». Женщину последний раз видели 25 ноября, она живёт в Дзержинском районе.
В разговоре с «МК в Новосибирске» представитель отряда Алеся Яблонский сообщила, что Галина уже несколько раз уходила из дома, однако родственники находили её сами. Заявку о последней пропаже подали накануне, 7 февраля. У пропавшей есть нарушения речи, уточнили в поисково-спасательном отряде.
Приметы Галины Хасенко: рост 169 сантиметров, волосы чёрные, глаза голубые, худощавое телосложение. Волонтёрам неизвестно, во что она была одета на момент пропажи.
Напомним, пропавший в Новосибирске 17-летний Руслан Епанчинцев подросток оставил два сообщения.
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