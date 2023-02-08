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В Новосибирске сбитой пенсионерке срочно требуется переливание крови

Фото В Новосибирске сбитой пенсионерке срочно требуется переливание крови
Фото В Новосибирске сбитой пенсионерке срочно требуется переливание крови

Фото: АСТ-54

Пожилой жительнице Новосибирска необходимо переливание крови после ДТП.

В Новосибирске для сбитой 66-летней пенсионерки требуется донорская кровь. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сдать можно в новосибирский клинический центр крови по адресу: Серафимовича, 2/1. При сдаче указать, что кровь для Троицкой Татьяны Ивановны. Дата рождения женщины 22 июля 1956 года», — говорится в сообщении.

Ранее Сиб.фм сообщал, что В Академгородке в аварии пострадала 67-летняя женщина. ДТП произошло около 18:00 в понедельник, 6 февраля. По данным ГИБДД, водитель 1995 года за рулём Daewoo Nexia ехал по проспекту Академика Лаврентьева.

«Совершил наезд на пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход, женщина 1956 года рождения. Госпитализирована в лечебное учреждение, характер травм уточняется», — уточнили в Госавтоинспекции.

Напомним, в Новосибирске произошло массовое ДТП с грузовиком на Бугринском мосту.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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